Salses-le-Château, France

Les drames s’enchaînent au gouffre de Font-Estramar, une cavité immergée de Salses-le-Chateau (Pyrénées-Orientales) réputée pour être l'une des plus profondes et dangereuses d'Europe. Deux semaines après la disparition d'un plongeur belge aventurier de l'extrême, un sauveteur participant aux opérations de recherche du corps a trouvé la mort à son tour ce lundi.

L'homme de 46 ans était membre du SSF, le "Spéléo secours français". Avec 13 autres bénévoles, il avait été missionné par le Parquet de Perpignan pour mener les recherches au fond de la cavité, "dans des conditions extrêmes", explique une source à la gendarmerie.

La semaine dernière, la préfecture des Pyrénées-Orientales avait expliqué que les sauveteurs étaient obligés d'intervenir "à la limite de leur propre sécurité". Avant de plonger, l'aventurier belge avait fait part de son intention de descendre à 125 mètres de profondeur dans le gouffre.

Recherches suspendues

Ce lundi, les opérations de recherche venaient de reprendre. Une équipe de deux plongeurs-sauveteurs du SSF est partie en reconnaissance dans des galeries latérales, sans résultat. À leur retour, l’un des plongeurs a été victime d’un accident de plongée. Il n'a pas survécu, mais son corps a pu être remonté à la surface.

Le Parquet de Perpignan a ouvert une nouvelle enquête suite à ce deuxième décès. L’opération de recherche du plongeur belge est suspendue.

Sur son site internet, le "Spéléo secours français" rend hommage à son plongeur décédé, "un camarade qui était apprécié de tous tant pour ses qualités humaines que pour son altruisme et son engagement. Le spéléo secours français adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du disparu, plongeur très qualifié, ayant participé à d’autres plongées avec le SSF"

Pour aller plus loin :

Les drames s’enchaînent au gouffre de Font-Estramar. En l'espace de 3 ans, quatre plongeurs y ont trouvé la mort.

à lire Un plongeur spéléo meurt dans les Pyrénées-Orientales