Un plongeur porté disparu au large du Cap-Ferret

Un plongeur est porté disparu depuis ce lundi au large du Cap-Ferret. La dizaine d'autres plongeurs, présents avec lui sur le bateau, ont donné l'alerte peu après 17 heures. Les recherches pour retrouver cet homme âgé d'une quarantaine d'années ont mobilisé quatre bateaux et deux hélicoptères, Dragon 33 de la Sécurité civile et l’hélicoptère Caracal de l’armée de l'air et de l'espace.

À 22 heures, faute d’éléments nouveaux, les recherches ont été suspendues et n'ont pas repris ce mardi matin. Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, les conditions de plongées étaient normales ce lundi. Une enquête est en cours, confiée à la brigade de gendarmerie de surveillance du littoral.