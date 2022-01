Un plongeur sous-marin interpellé à Martigues après avoir pêché près de 1 000 oursins

La période des fêtes de fin d'année étant propice à la pêche aux oursins, une surveillance particulière, aux aurores, a été mise en place le 29 décembre 2021 par les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité et des hommes du Parc marin de la Côte Bleue. Et, si l'on peut dire, la pêche a été bonne. Un plongeur multiplie les allers et retours entre la mer et la falaise. Il fait des apnées courtes sans se déplacer. Comportement intriguant pendant trois heures. A sa sortie de l'eau, il est interpellé par les agents qui découvrent sa pêche du jour. 985 oursins dans des sacs et des filets. Alors que d'après le règlement les prises pour les pêcheurs individuels sont limités à quatre douzaines par pêcheur et par jour maximum !

Les oursins sont remis à l'eau

Le fautif reconnaît son excès de pêche et montre ses lieux de stockage, au pied des falaises, sans opposer de résistance. Les oursins sont remis dans leur milieu naturel immédiatement, dans le périmètre de la réserve du Parc marin, là où les prélèvements sont interdits.

Remise à l'eau des oursins prélevés illégalement - Olivier Bertton

La pêche est très réglementée sur la Côte Bleue comme ailleurs sur le pourtour méditerranéen car les populations d'oursins comestibles "montrent des signes de faiblesse". "En cause, le réchauffement climatique, la dégradation de leur habitat, mais aussi la surpêche et le braconnage". La pêche est autorisée du 1er novembre au 15 avril dans les Bouches-du-Rhône. Le non-respect des dispositions est un délit pénal passible d’une amende d’un montant de 22.500 euros. L'Office français de la biodiversité rappelle également que, pour les particuliers, le produit de la pêche est destiné à leur consommation exclusive et celle de leur famille, qu’il ne peut être vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause