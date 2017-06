Un plongeur spéléo meurt dans les Pyrénées-Orientales

Ce Finlandais de 44 ans était en excursion ce samedi dans le gouffre de Font Estramar, à Salses-le-Château. Le plongeur qui l'accompagnait a pu être sauvé, mais pas lui. Une enquête de gendarmerie est ouverte.

Tout s'est joué à 200 mètres de profondeur, à la mi-journée, alors qu'un plongeur explorait le gouffre de Font d'Estramar. L'homme aurait eu un problème technique l'empêchant de remonter à la surface, on ne sait pas lequel précisément, l'enquête de gendarmerie devra le déterminer. il ne s'agirait donc pas d'un malaise.

C'est son binôme qui a pu donner l'alerte à l'équipe restée à l'extérieur, alors qu'il remontait vers la surface, en respectant les paliers de décompression. Lui est sain et sauf, mais sous le choc. Il a 45 ans, la victime en avait 44.

Les pompiers sont intervenus rapidement avec des plongeurs spécialisés, pour mener des recherches dans ce gouffre mondialement connu. Ces plongeurs étaient d'ailleurs spécialement venus de Finlande pour tenter l'aventure, qui se prépare avec minutie, car faire le Font d'Estramar c'est un peu "comme une sortie dans l'espace". L'équipe finlandaise semblait particulièrement expérimentée, particulièrement équipée.

Le Font d'Estramar est la résurgence la plus profonde explorée en plongée en Europe, visité notamment par Jacques-Yves Cousteau et Haroun Tazieff. Mais ce gouffre est dangereux : c'est le cinquième plongeur décédé depuis 1955. Le dernier accident mortel date d'il y a un peu plus d'un an, en janvier 2016.