Un poids lourd a percuté le tramway à Tours Nord ce jeudi après-midi

Tours, France

Pour une raison encore indéterminée, un poids-lourd a percuté une rame du tramway tout près du terminus Vaucanson à Tours Nord. ça s'est passé peu avant 14h rue du Colombier, à l'intersection avec la rue Ronsard.

Les policiers sont vite intervenus. Pas de blessé, ni dans le camion, ni dans le tram. Mais la rame a dû être évacuée avant d'être conduite au dépôt pour réparation.

Le temps de mener toutes ces opérations et de nettoyer la voie et la chaussée, le trafic du tram a été perturbé une bonne heure. Dans un premier temps, la ligne avait pour terminus Beffroi et les stations Coppée, Marne, Monconseil et Lycée Vaucanson n'étaient pas desservies. Avant un retour à la normale aux alentours de 15h.