Un poids lourd accidenté sur l'A7 entre Orange et Avignon

Un camion a eu un accident dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute A7 entre les sorties Orange sud (n°22) et Avignon nord (n°23). Alors qu'il circulait en direction en Marseille, le poids-lourd a traversé le terre-plein central pour se retrouver sur les voies de gauche dans les deux sens de circulation. En attendant d'évacuer le camion, les opérations de nettoyage et de réparation des glissières de sécurité vont prendre du temps. Les voies de circulations sont réduites en direction du sud et du nord.

L'accident pourrait entraîner des difficultés de circulation dans le secteur, prévient Vinci Autoroute, qui conseille si possible d'éviter le secteur.