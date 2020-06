Un camion chargé de lin et de sciure de bois est en feu au bord de l'autoroute A28 dans le sens Rouen-Abbeville. La circulation des véhicules est déviée ce jeudi après-midi.

Un poids-lourd chargé de lin et de sciure de bois en feu sur l'autoroute A28

Le chargement et tout le camion sont en flammes (illustration).

Un 38 tonnes a pris feu pour une raison inconnue aux environs de 14h ce jeudi après-midi sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A28 dans le sens Rouen-Abbeville au niveau de Bosc-Bérenger, au nord de Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime. Chargé de lin et de sciure de bois, le poids-lourd s'est rapidement embrasé.

Pour faciliter l'intervention des pompiers, l'autoroute a été fermée dans le sens Sud-Nord et une déviation est mise en place. Les automobilistes doivent emprunter la sortie 12 et ils retrouvent l'autoroute à l'entrée 11. L'extinction de l'incendie suivie de l'évacuation du camion pourraient durer jusqu'à la fin de l'après-midi. Le chauffeur du véhicule est sain et sauf.