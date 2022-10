Un poids lourd en feu au péage de La Turbie

Les sapeurs-pompiers sont intervenus un peu avant 9h30 ce lundi matin, appelés pour un feu de poids lourd à proximité du péage de la Turbie, dans le sens Nice vers Monaco. Le camion s'est totalement embrasé et s'est consumé rapidement. Les pompiers ont mis en place une lance incendie pour éteindre le feu et éviter toute propagation à une heure où les automobilistes sont nombreux et doivent passer à proximité.

Le tunnel fermé le temps de l'intervention

Le tunnel a dû être fermé le temps de l'intervention des pompiers. Il a rouvert en milieu de matinée. Vingt-quatre pompiers ont été mobilisés.