Un poids lourd percute un bus sur une aire de service de l' A9 près de Montpellier

Hérault, France

L'aire de service de l' A9 de Montpellier-Fabrègues a été fermée cette nuit à cause d'un accident impliquant un poids lourd et un bus de tourisme , transportant 18 personnes de nationalités anglaises et espagnoles. Le camion a percuté le car à l'arrêt , le choc a été violent. La cabine du poids lourd s'est encastrée dans le bus.

Il a fallu deux heures aux pompiers pour désincarcérer le routier et son passager . Au final, ils ne sont pas gravement blessés, l'un des deux a même été soigné sur place.

Dans le choc , un des chauffeurs du bus et une jeune passagère ont été blessés, le conducteur se plaignait de douleurs aux jambes et la jeune femme a été légèrement blessée à la tête .

L'aire de service de Montpellier-Fabrègues a été fermée pendant plusieurs heures .Elle a rouvert à 8h30.