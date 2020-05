Un poids-lourd percute une ferme dans le Sénonais, le conducteur décédé

Il était un peu plus de 8 heures du matin, ce mardi 5 mai. Un poids-lourd transportant 30 tonnes de blé est sorti de la route et a fini sa course contre une ferme de la commune des Sièges, à l'Est de Sens, chemin des Fossés. Le chauffeur, âgé de 59 ans, originaire de l'Aube et travaillant pour une société de Nogent-sur-Seine, est décédé.

Le conducteur aurait fait un malaise au volant

D'après les premières constatations, le conducteur aurait fait un malaise au volant. C'est ce malaise qui aurait provoqué le décès. Les interventions de relevage du semi-remorque étaient encore en cours en fin de matinée.