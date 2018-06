Saint-Georges, France

Plus de peur que de mal sur l'autoroute A75 ce samedi matin. Un poids-lourd immatriculé dans la Creuse s'est renversé ce matin aux alentours du lieu dit Viadeyres, à Saint-Georges. Selon les forces en présence sur place, le conducteur, âgé de 19 ans, a franchi les quatre voies de circulation et les glissières de sécurité et a chuté de 10 mètres sur la D909 en contrebas, une route très fréquentée d'ordinaire. Il transportait de la papeterie.

Un engin de levage nécessaire pour soulever le poids lourds

Avertis dès 8h30, les gendarmes de Saint-Flour et du PMO Saint-Flour sont venus sur place accompagnés des pompiers de Saint-Flour et du SAMU du 15. L'intervention s'est révélée difficile, car le conducteur était bloqué dans le petit espace de sa cabine. Un engin de levage a du être appelée pour désincarcérer le conducteur et lui prodiguer les soins nécessaires. Après 3 heures, le SAMU l'a emmené en urgence médicalisé à l'hôpital de Saint-Flour, après avoir constaté une blessure à l'abdomen et à la cheville.

Fort heureusement, ses jours ne sont plus en danger actuellement. On ne sait pas encore les circonstances de l'accident. L'enquête a été confiée au PMO de Saint-Flour.