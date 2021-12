Un poids lourds sur le bas-côté, un car coincé : plusieurs accidents dans le Finistère après les intempéries

Suite aux vents violents, aux fortes pluies et aux averses de grêle, la circulation est compliquée sur les routes du Finistère ce mercredi. Les gendarmes appellent à la prudence.

Les routes sont glissantes ce mercredi matin sur le Finistère à cause des intempéries et du fort coup de vent survenu dans la nuit. Plusieurs accidents se sont produits : un car est en travers de la route entre Le Cloître-Saint-Thégonnec et Lannéanou. À priori, selon nos informations, il n'y pas de blessé. La grêle aurait fait déraper le bus.

Un poids lourd en difficulté sur la Nationale 165

Autre accident, ce poids lourd, en portefeuille sur la Nationale 165 dans le sens Brest-Nantes, à hauteur de Melgven près de Concarneau. D'après les gendarmes, le camion est désormais sur le bas côté. Des bouchons sont à prévoir.