Un point de deal démantelé à Rochefort, dix personnes interpellées

Plus de 2 kg de cannabis, 283 grammes d'héroïne et plus de 6.000 euros en liquide ont été saisis dans le quartier de la Gélinerie à Rochefort

Démantèlement d'un point de deal et arrestation de dix personnes : les policiers de Rochefort, en Charente-Maritime, sont intervenus tôt le mardi 18 mai dans trois endroits différents du quartier de la Gélinerie. Les dix personnes interpellées sont mêlées à un vaste réseau de distribution de stupéfiants, principalement dans le quartier.

Les perquisitions ont permis de saisir, entre autres, plus de deux kilos de cannabis, 283 grammes d'héroïne, et plus de 6.000 euros d'argent liquide.

Depuis février, les policiers rochefortais suivaient les déplacements du principal suspect et d'un consommateur connu, entre leurs deux domiciles. La surveillance a permis leurs arrestations. Et le dealer présenté comme la tête du réseau a été condamné dès vendredi 22 mai, en comparution immédiate, à deux ans de prison, dont un an ferme.

La police de Charente-Maritime précise qu'elle contribue ainsi à la priorité affichée par le ministère de l'Intérieur qu'est la lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle rappelle que 4.000 points de deal ont été identifiés en France à la fin de l'année dernière.