Un point de deal démantelé au Havre entre les quartiers Rond-Point et Graville. Les policiers ont surveillés pendant trois semaines des dealeurs de cannabis qui oeuvraient à la vue de tous sur le trottoir devant un immeuble et empoisonnaient la vie des habitants.

Au Havre, entre les quartiers Rond-Point et Graville, un quaurtier dit QRR, Quartier de Reconquête Républicaine, les policiers ont pu démantelé un point de deal de drogue début juin, l'auteur principal a été condamné ce mardi à de la prison ferme.

Les deux hommes avaient même installé des chaises de camping sur le trottoir rue de Zurich, devant l'immeuble pour attendre le client tranquillement. Ils étaient visibles de tous et les riverains avaient signalé plusieurs fois ce trafic à la police. Au bout de trois semaines de surveillance, les policiers interviennent. Les deux hommes de 35 et 21 ans sont interpellés début juin ainsi qu'un consommateur qui venait acheter sa dose.

Comme souvent dans ce genre d'affaire, les perquisitions dans le hall de l'immeuble ne donnent pas grand chose. D'ailleurs le dealeur principal de 35 ans ne reconnaît pas les faits en garde à vue malgré les photos et vidéos de l'enquête. En comparution immédiate devant le tribunal du Havre ce mardi, il écope d'1 an et demi de prison ferme car il est en récidive de trafic de stupéfiants. Cette enquête a pu aboutir notamment grâce au renfort de policiers, treize personnes affectées récemment au commissariat du Havre.