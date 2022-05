Un point de deal démantelé quartier de la Cotonne à Saint-Étienne

Trois jeunes âgés de 18 et 20 ans ont été interpellés ce mercredi à Saint-Étienne. Ils sont soupçonnés d'avoir tenu un point de deal quartier de la Cotonne.

Un point de deal démantelé cette semaine quartier de la Cotonne à Saint-Étienne. Cela faisait environ une semaine que les policiers de la Bac et de la BST surveillaient une équipe de trois dealeurs, qui opéraient sur une des places du quartier.

Ce mercredi, ils interpellent deux clients vers midi, puis les dealeurs une heure plus tard, âgés de 18 ans pour deux d'entre eux et de 20 ans pour le dernier. Dans l'appartement qui servait de lieu de stockage, les policiers retrouvent 550 grammes de résine de cannabis et 120 grammes d'herbe. Ils ont découvert des montres de luxe, dont une Rolex au domicile de l'un d'entre eux. Les trois jeunes ont été placés en garde à vue, puis relâchés. Ils seront prochainement convoqués devant la justice.