Un point très accidentogène sur la Nationale 10 en Charente

C'est un rond-point sans signalétique qui perturbe automobilistes et chauffeurs de poids lourds

Rien qu'au mois d'Août, on déplore deux morts dans deux accidents, dont le plus spectaculaire a eu lieu samedi dernier près de Barbezieux. Mais il n'y a pas que les comportements humains des conducteurs qu'on peut incriminer dans ce type de drames. Il y a aussi de nombreux endroits très accidentogènes, où l'absence de signalétique peut aussi provoquer des accidents. C'est le cas de la voie d'accès à l'aire de service des Groies, à hauteur du village de Villegats. C'est un rond-point dont on ne sait pas comment sortir. Le comble c'est que pour aller vers l'aire de service, après avoir tournée en rond au giratoire, il faut reprendre la nationale pour quelque dizaines de mètres avant de la quitter vers la station-service !

Un pont souterrain ?

Déboussolés, les conducteurs ont la tentation de reprendre la route nationale, mais à contre-sens. Certains vont même jusqu'à entrer dans le bourg de Villegats, où la chaussée est très étroite. L'autre point noir, toujours dans le secteur, c'est la traversée de la nationale. Il faut s'y prendre à deux fois. Le maire délégué de Villegats, Marc Vigier, a déploré pas moins de huit accidents mortels à cet endroit en 12 ans de mandat municipal. La seule solution pour éviter les accidents, ce serait de créer un pont souterrain sous la Nationale 10. On en parle depuis pas moins de 25 ans !