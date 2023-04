Un poissonnier d'Angoulême écroué pour viol et agressions sexuelles

Un commerçant bien connu à Angoulême, patron d'une grosse poissonnerie présente sur les marchés d'Angoulême et les marchés ruraux en Charente, a été placé jeudi en détention provisoire. Il a été mis en examen

pour viol, agressions sexuelles, harcèlement au travail et travail dissimulé. Cinq salariées sont concernées, mais deux d'entre elles ont été victimes de plusieurs faits. Le Parquet d'Angoulême reproche à ce chef d'entreprise un viol, quatre agressions sexuelles, et des affaires de harcèlement au travail. Les investigations se poursuivent, pour entendre à nouveau les témoins, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par un juge d'instruction.

Arrestation rocambolesque

L'arrestation du poissonnier avait été rocambolesque, mardi matin. La police l'attendait au marché de gros d'Angoulême. Mais un de ses salariés l'avait prévenu de la présence des policiers. Et il était rentré chez lui. Grâce à la géolocalisation, les enquêteurs l'ont repéré, mais c'est de lui-même que l'intéressé s'était présenté dans la matinée au commissariat, prétextant avoir perdu et son téléphone et sa voiture. Il avait alors été placé en garde à vue, jusqu'à son défèrement jeudi au Parquet d'Angoulême