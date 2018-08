Poitiers, France

Dans les Landes, un Poitevin de 25 ans est décédé la nuit dernière dans un accident de la route. Sa voiture circulait sur une route en lacets lorsqu'elle a manqué le virage. Ca s'est passé vers 4h et demi du matin à Aire sur l'Adour. Le véhicule a fini dans le ravin. Le conducteur, originaire de la Vienne et saisonnier à Eugénie les Bains, est mort. Ses deux passagers, des saisonniers comme lui, venus de Carcassonne et de Dijon, eux, ont été blessés. Sur place, les gendarmes tentent de comprendre ce qu'il s'est passé : vitesse excessive ? Alcool au volant ? ou animal surgi de nulle part ? Les enquêteurs en tout cas n'ont relevé aucune trace de freinage au sol.