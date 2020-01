Un poitevin écoule une centaine de faux billets de 20 euros avant d'être interpellé

Poitiers, France

Ce qui a mis la puce à l'oreille du barman cette nuit du 3 au 4 janvier, c'est qu'un de ses clients lui règle ses 120 euros de consommation avec 6 billets de 20 euros. Intrigué, il les regarde de plus près et au touché, les trouve suspect. Par précaution, le barman appelle le 17. Jackpot ! Tous ont le même numéro de série et sur un coin il est noté en anglais que ce sont de faux billets fabriqués pour le cinéma.

Il a écoulé une centaine de faux billets de 20 euros.

Ces billets servent en fait à simuler l'argent réel pour le besoin des films. Le consommateur escroc est interpellé. Avec lui, un de ses amis dans le portefeuille duquel les policiers trouvent dix faux billets. Le principal suspect reconnait rapidement avoir acheté 100 faux billets de 20 euros sur internet pour 7 euros 50. Il les a ensuite écoulés sur Poitiers et les environs. Ce sont ses six derniers qui lui ont été fatal. Il sera jugé prochainement

TRI ou comment détecter un faux billet

Si jamais vous avez un doute sur la nature d'un billet, la banque de France suggère d'utiliser une méthode simple et rapide qu'elle surnomme TRI. TRI pour Toucher Regarder et Incliner. Toucher : Il faut que le papier offre une texture ferme et craque sous les doigts. Regarder, il faut pouvoir repérer sur le côté de votre billet le portrait de la déesse Europe et cela, sur les deux faces. Enfin, en inclinant le billet, on doit distinguer notamment sa valeur entourée de lignes arc-en-ciel et le symbole de l'Euro.