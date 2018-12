Un Poitevin jette des boules de pétanque sur les gendarmes et s'empale sur son grillage

Un homme d'une trentaine d'années comparaissait ce vendredi 14 décembre pour avoir menacé de mort des gendarmes et avoir jeté des boules de pétanque sur leur véhicule. Les faits se sont déroulés à Savigny-sous-Faye dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 décembre.

Savigny-sous-Faye, France

Vendredi 14 décembre, un homme d'une trentaine d'années devait être jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Poitiers. Son affaire a été reportée au 25 janvier prochain, mais il reste en détention. Dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 décembre, au cours d'un différend conjugal, sa compagne a prévenu les gendarmes.

Ivre, il glisse et se blesse sur son grillage

Une fois arrivés sur place à Savigny-sous-Faye, les forces de l'ordre découvrent l'homme devant sa maison. Ivre, il les menace de mort et jette des boules de pétanques en direction de leur véhicule. Il s'approche de la patrouille et monte sur le muret qui entoure son jardin. Mais ce trentenaire, déjà défavorablement connu des services de police, glisse et s'empale sur son grillage. Blessé au niveau du cou, il a du être hospitalisé. Après quelques points de suture, il a pu être présenté au tribunal ce vendredi.