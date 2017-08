Un Poitevin retrouve son petit frère porté disparu en Asie, grâce à Facebook

Après plusieurs semaines sans nouvelle de son petit frère, un Poitevin le retrouve sain et sauf en Corée du Sud grâce à Facebook.

C'est une sorte de bouteille à la mer que Nicolas Girard a publié lundi 7 août sur les réseaux sociaux. Un appel à témoin avec une photo de son petit frère, Alexandre, qui ne donnait plus aucune nouvelle depuis plusieurs semaines. En à peine plus de 24 heures, le jeune homme de 22 ans a été retrouvé dans une auberge de jeunesse de Séoul.

Plus de 375 partages sur Facebook et des témoignages très sérieux

Alexandre voyage en Asie depuis le début de l'année. Thaïlande, Singapour, Corée du Sud. C'est sur internet que sa famille suit son parcours. Sauf que les nouvelles se sont faites de plus en plus rares. "On était vraiment inquiet parce qu'on l'a relancé plusieurs fois, raconte Nicolas Girard. On voyait qu'il ne lisait même pas nos messages et impossible de le localiser."

Lundi 7 août, en accord avec toute la famille, le grand- frère publie son avis de recherche sur internet. "Et là, tout est allé très vite, détaille-t-il devant son ordinateur. 375 partages en 24 heures, et surtout quatre personnes qui m'ont apportées des témoignages précis." Toutes affirment qu'il est à Séoul, la capitale sud-coréenne. De fil en aiguille, il rentre en contact avec une jeune femme vivant à New-York. "Elle me dit qu'elle a quitté la Corée le 7 août et que la veille au soir, elle l'a vu et qu'il allait bien !". Elle le met même en relation avec le gérant de l'auberge.

Les deux frères échangent par téléphone

"Quelques heures plus tard, raconte Nicolas Girard, j'ai pu lui parler par téléphone. Il a été très surpris de voir toute la mobilisation autour de lui ! D'avoir reçu aussi beaucoup de message d'amis inquiets". Le grand-frère attend encore une conversation avec vidéo pour être définitivement rassuré. "On a imaginé beaucoup de scénario, on veut le voir en vrai. Et puis il faudra qu'il passe à l'ambassade ou au consulat, pour ne plus être porté disparu." Pour l'instant, Alexandre compte en tout cas rester en Corée du Sud.