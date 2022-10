Un policier agressé au couteau lors d'une interpellation à Toulouse

Il était aux alentours de 22h ce samedi soir dans le centre-ville de Toulouse, boulevard Carnot quand des policiers sont témoins d'une dégradation. Trois personnes : deux hommes et une femmes s'en prennent à un panneau publicitaire lumineux. Ils prennent la fuite mais les fonctionnaires les rattrapent.

ⓘ Publicité

C'est à ce moment-là que l'un d'eux sort un couteau de sa manche et blesse un des policiers. Le fonctionnaire, un trentenaire, s'en sort heureusement avec quelques plaies superficielles. Les trois individus : entre 25 et 30 ans sont interpellés et placés en garde à vue.

Le syndicat de police nationale Alliance dénonce une montée des violences et demande à ce que ces faits soient "punis avec la plus grande fermeté".