Un policier attaqué à Cannes: l'agresseur est en urgence absolue

Un policier a été attaqué ce matin vers 6h30 devant le commissariat de Cannes à l'arme blanche. L'homme, seul, s'est approché d'une voiture de police qui allait prendre son service et a ouvert la porte arrière. A l'aide d'un couteau, il a alors frappé un policier et a tenté de le blesser avant d'être neutralisé. Un autre fonctionnaire de police a été exposé dans l'affrontement et les deux ont été pris en charge par l'hôpital mais ne présentent que de très légères blessures. L'agresseur, d'après les 1er témoins, aurait dit agir au "nom du prophète".

"C'est la stupeur, avoue Laurent Martin-de-Frémont. C'est un acte terroriste, insiste le représentant du syndicat Unité SGP-Police. C'est une énième attaque. Nous sommes certes préparé mais la problématique, c'est que c'est de l'uber-terrorisme, qui frappe n'importe quand et quelque soit les moyens utilisés a pour idée de faire le plus de morts possible et dans ce cas là de tuer des fonctionnaires de police".

"Les policiers ne sont pas blessés physiquement, détail David Lisnard, maire de Cannes. Mais les policiers ont répliqué avec leur arme et l'agresseur, neutralisé, est dans un état d'urgence absolue." Au sujet d'un acte terroriste possible, le maire de Cannes reste prudent: "On a tous un très fort pressentiment au vue des témoignages recueillis sur le terrain mais soyons responsable et laissons l'enquête et l'autorité judiciaire travailler et s'exprimer".

Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, est attendu sur place dans la matinée.