Un policier aurait lancé des insultes homophobes à Besançon : le préfet demande une enquête administrative

Avenue de la Gare d'Eau, Besançon, France

Le préfet du Doubs demande une enquête administrative, après des insultes homophobes lancées à des manifestants rassemblés devant le commissariat de police de Besançon, ce samedi. Une vidéo diffusée ce week-end sur le réseau social Twitter par la journaliste de Radio Bip, Emma Audrey, fait entendre ces propos, probablement tenus par des policiers.

Gaz lacrymogène et insultes homophobes

Sur cette vidéo, on voit des manifestants devant le commissariat lancer des slogans et insultes à destination des forces de l'ordre. Dans un deuxième temps, les policiers lancent au moins une grenade lacrymogène vers le groupe, puis un agent envoie du gaz lacrymogène au visage d'une manifestante. Dans la foulée, on entend un homme crier des insultes, notamment homophobes, se concluant par : "Amène ta gueule et je te la rectifie moi". D'après les manifestants, il s'agit d'un policier.

Le rassemblement était organisé en soutien à deux gilets jaunes interpellés dans l'après-midi de samedi.

Aucun manquement à la déontologie ne sera toléré" Joël Mathurin, préfet du Doubs

Ce lundi, le préfet du Doubs écrit au Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) avec cette phrase : "Le préfet ne mésestime pas le climat de tension qui existait lors de cette confrontation, mais aucun manquement à la déontologie ne saurait être toléré". Il demande de diligenter une enquête administrative de commandement.