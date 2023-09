Un policier auxiliaire condamné à de la prison ferme pour une série d'incendies à Tours

Il reste en prison. Un policier auxiliaire de 22 ans était jugé, ce mardi 20 septembre, par le tribunal correctionnel de Tours (Indre-et-Loire) pour avoir mis le feu à des dizaines de poubelles et de voitures en pleine nuit dans différentes rues du centre-ville en août 2023. Il écope de six mois de prison ferme ainsi que d'un an de sursis probatoire. Il est interdit de paraître à Tours, de porter une arme pendant cinq ans ainsi que d'exercer un métier de fonctionnaire sur cette période. Le jeune homme est aussi condamné à une obligation d'indemnisation des victimes, de formation et de soins pour sa consommation d'alcool.

Sur les télévisions du tribunal, le président fait défiler les photos des dégâts : voitures carbonisées, volets fondues, façade noircie par les fumées. Le prévenu, originaire du Berry, regarde tous les clichés. "Je maintiens que c’est bien moi, mais je n’en ai aucun souvenir", affirme le jeune homme. "Je n'ai que quelques flashs". Si sa mémoire lui fait faillite, c'est que le prévenu était alcoolisé cette nuit-là. Il avait passé la soirée dans un bar, avec des amis, avant de sortir en boîte de nuit.

"Un stratagème pour se dédouaner"

Pour la défense, c'est la trop forte consommation d'alcool qui a provoqué le trou noir dans l'esprit du policier auxiliaire. Une hypothèse en laquelle ne croit pas le président du tribunal. "Sur les images de vidéosurveillance on ne vous voit par tituber, vomir mais au contraire vous marchez." La nuit des faits, le jeune homme est même contrôlé par des policiers de la brigade anticriminalité qui ne le jugent "pas ivre". "Vous avez suffisamment de discernement, vous comprenez les questions, vous y répondez. Vous n’avez pas l’air d’être en situation de black out."

Le jeune homme va jusqu'à appeler la police pour indiquer avoir vu un suspect s'enfuir à bord d'une voiture. "Pourquoi vous imaginez cela ?", interpelle le président. "J’ai eu peur, inconsciemment je savais que c’était moi alors pour me couvrir je les ai induits sur une fausse piste", répond le prévenu. "Cette volonté de se dédouaner complètement m'énerve fortement et m'inquiète", lance le procureur. Il requiert donc trois ans d'emprisonnement dont un an de sursis probatoire, le maintien en détention, l'obligation de soin, l'interdiction de détenir une arme ainsi que l'interdiction à vie d'être fonctionnaire.

Un manque d'explications

Le procureur, les parties civiles et les victimes regrettent le manque d'explications du prévenu. "Je ressens un sentiment assez désagréable, l’expertise n’a pas éclairé les raisons du passage à l’acte. Aujourd’hui rien, c’est même pire que rien", lâche Maëva Saglio, avocate de parties civiles dans sa plaidoirie. "C’est un peu facile de monter un stratagème complet pour essayer de s’en sortir en affirmant ne pas se souvenir. On ressent qu’il sait comment fonctionne la police. Ca n’a rien d’anodin on aurait pu avoir plusieurs victimes."

"Avec des explications, on aurait pu se défendre encore mieux mais à partir du moment où vous avez un client qui n'a que des flashs... On fait avec", regrette Jean-Michel Fleurier, l'avocat du prévenu. Ce comportement a donc pu alourdir la peine, mais cette condamnation reste trop importante selon l'avocat de la défense. "S'il n'avait pas été policier, dans les mêmes circonstances, un gamin de 23 ans sans antécédent rentre chez lui ce soir même s'il prend une peine d'emprisonnement aménageable à l'avenir. Il n'aurait pas eu de mandat de dépôt." La défense a dix jours pour faire appel de la condamnation.