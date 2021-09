Un policier blessé à Brest lors d'une interpellation

Un policier de la BAC de nuit a été légèrement blessé à la tête lundi 6 septembre vers 23h30, non loin du quartier du Valy-Hir sur la rive droite de Brest. L'équipage, en civil, a engagé une poursuite pour tenter d'interpeller le conducteur d'un deux-roues motorisé qui venait de commettre plusieurs infractions au code de la route. Finalement coincé dans une impasse (allée Famille Canevet) tout près du centre commercial Iroise, le chauffard refuse de s'allonger au sol.

Des coups de casque

Le jeune homme se rue alors sur l'un des fonctionnaires qui vient de décliner sa qualité, et lui assène plusieurs coups de tête avec son casque ainsi que des coups de poing au visage. Maîtrisé quelques instants plus tard, il est interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 19 ans, l'agresseur reconnaît partiellement les faits. Sa victime a reçu 2 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT). Le jeune homme a été déféré au parquet ce mercredi après-midi. Il devait recevoir une convocation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.