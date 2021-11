Un policier blessé à l'arme blanche à Cannes, l'agresseur a été "neutralisé"

Gérald Darmanin annonce sur Twitter ce lundi matin qu'un policier du commissariat de Cannes a été blessé à l'arme blanche et que l'agresseur "a été neutralisé" par ses collègues. Selon l'AFP citant des sources policières, le policier blessé était au volant d'un véhicule au moment de l'agression par un individu indiquant agir "au nom du prophète". Le policier a été "sauvé grâce à son gilet par balle".

L'agresseur a lui été "gravement" blessé par balle par un second policier et son pronostic vital est engagé. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place "immédiatement ce matin" et "apporte tout [son] soutien à la police nationale et à la ville de Cannes", dans les Alpes-Maritimes.

Le maire de Cannes, David Lisnard, explique sur Twitter que l'homme a agressé des policiers à proximité du commissariat central. "Un des agents a répliqué avec son arme à feu. Il n’y a pas de décès et les circonstances de l’attaque sont en train d’être élucidées", précise l'élu local.