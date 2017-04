Un policier blessé dans une course poursuite entre Perpignan et Pia

Un policier a été blessé ce vendredi soir à Pia par un automobiliste après une course poursuite.

Une course poursuite entre un automobiliste et deux policiers à moto a eu lieu ce vendredi soir entre Perpignan et Pia. L'automobiliste et l'un des policiers ont été blessés.

L'automobiliste a refusé de s'arrêter à un contrôle

Tout commence par un banal contrôle routier à Perpignan. Deux policier de la brigade motorisée demandent à une Clio de s'arrêter, mais l'automobiliste refuse et fait même mine de reculer sur les agents.

Une course poursuite s'engage alors jusqu’à Pia, où le suspect percute violemment l'un des motards qui tombe à terre. La voiture fonce à nouveau sur lui, mais percute un obstacle. L'homme sort alors du véhicule et se jette sur le policier blessé qui réussit à sortir son arme. Il tire deux fois. Touché aux jambes, l'automobiliste âgé d'une trentaine d'années s'écroule. Tous les deux sont donc envoyés à l’hôpital, le policier souffre de plusieurs fractures.

Une enquête pour tentative d'homicide ouverte

Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une pour tentative d'homicide et refus d’obtempérer, l'autre a été confiée à l'IGPN, la police des polices. C'est la procédure à chaque fois qu'un agent utilise son arme.