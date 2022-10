Un policier blessé en intervention dans le quartier de Planoise à Besançon

Un policier a été blessé en intervention ce jeudi soir Besançon, vers 20 heures, alors qu'il était en patrouille pour une opération de contrôle dans le quartier de Planoise. Avec sa patrouille, le fonctionnaire a repéré un jeune en scooter, qui roulait sur les voies piétonnes, sans casque, les feux éteints, avec une plaque d'immatriculation masquée, selon la police nationale. Les agents de la BAC ont alors tenté de contrôler le scooter, mais le jeune pilote a refusé.

Il fonce en scooter sur les policiers

Le jeune homme a foncé sur les trois policiers plusieurs fois et terminé sa course dans une barrière. A ce moment là, les forces de l'ordre ont tenté de le maîtriser, mais l'adolescent, âgé de 17 ans, s'est débattu et il a donné des coups.

Bilan : un policier est blessé au poignet et écope de dix jours d'ITT (Incapacité temporaire de travail). Ses deux collègues sont indemnes. L'adolescent a été finalement arrêté et placé en garde à vue.