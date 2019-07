Un policier blessé par une grenade de désencerclement à Audincourt

Audincourt, France

La police de Montbéliard a été prise à partie à Audincourt dans le quartier des Champs Montants dans la nuit de samedi à dimanche. Un officier de la BAC a été blessé par une grenade pendant une interpellation.

Un policier brûlé au premier degré par une grenade

La police est appelée vers 22h30 pour des feux de poubelles. Une heure plus tard, une cinquantaine de jeunes commencent à caillasser les forces de l'ordre. L'un d'entre eux est identifié. Pendant son interpellation, l'Audincourtois de 16 ans se débat et réussit à dégoupiller une grenade de désencerclement dans la poche d'un officier de la brigade anti-criminalité qui tente de le maîtriser. La grenade éclate dans la main du policier et touche également sa cuisse. Brûlé au premier degré, il est en arrêt maladie pendant deux jours. Une autre officier de la BAC reçoit des éclats du projectile dans le genou. Il est légèrement blessé.

Finalement menotté, le suspect est conduit au commissariat et placé en garde à vue. Il doit être présenté au parquet de Montbéliard ce lundi.

Incendie d'un crèche vers 2h du matin

Un peu plus tard dans la soirée, la police intervient avenue du 8 mai pour l'incendie d'une crèche vers 2h du matin. Deux hommes de 21 et de 22 ans, originaires de Seloncourt et d'Audincourt sont interpellés et placés en garde à vue.