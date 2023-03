Un policier de Dieppe mis en examen pour l'assassinat d'un homme en 2016 à Neufchâtel-en-Bray

L'enquête sur le meurtre d’Emmanuel Boulle, 40 ans, abattu d'une balle dans la tête la veille de Noël 2016, à Neufchâtel-en-Bray, fait un bon en avant. Six ans et demi après les faits, un homme a été mis en examen pour assassinat, le 16 mars dernier.

Cet homme est âgé de 48 ans et est policier au commissariat de Dieppe. Il était l'ex-compagnon de la petite-amie de la victime. Il avait été un temps soupçonné dans l'affaire mais relâché.

Tué d'une balle dans la tête

Les faits remontent au 24 décembre 2016. Ce jour-là, une voisine de la victime découvre le corps d'Emmanuel Boulle à proximité de son logement. L'homme a été "froidement exécuté" d'une balle de 22 long rifle dans la tête, indique le parquet. Sur les lieux, les enquêteurs ne retrouvent ni l'arme, ni ADN ni aucun autre indice. Aucun témoin non plus, l'homme vivait seul, séparé de la mère de ses deux enfants.

L'enquête révèle qu'Emmanuel Boulle, aide-soignant à l'hôpital de Neufchâtel-en-Bray, venait de démarrer une relation amoureuse avec une collègue de travail, qui venait de quitter son conjoint. Ce conjoint est le policier est placé en garde à vue en mars 2017 mais vite relâché.

Surveillances des domiciles

Mais l'enquête se poursuit et met en évidence que le suspect avait demandé à un collègue de faire des recherches avec la plaque d'immatriculation de la victime dans le SIV, le service d'identification du véhicule, qu'il avait mis en place des surveillances de son ex-conjointe et de la victime devant chez elle et devant chez lui. Par ailleurs, son portable a borné la veille du meurtre devant chez Emmanuel Boulle.

Le juge des libertés et de la détention l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel et réclame son placement en détention provisoire. La Chambre de l'instruction rendra sa décision ce jeudi. L'homme nie les faits et reste présumé innocent.