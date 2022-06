Un policier de Douai manque de se faire renverser par un automobiliste de 28 ans

Il est 23 heures ce lundi lorsqu'un automobilise, ivre, refuse de se soumettre à un contrôle de police à Sin-le-Noble, près de Douai. Il s'engage, au volant de sa voiture sans permis, dans une course-poursuite à travers champs, suivi par les agents de la police municipale. A la sortie du champs, trois agents de la BAC de Douai l'attendent.

Il finit sa course à pied et traverse un fossé

Des "stop-sticks", des outils lancés sur la route pour arrêter la voiture, sont utilisés. En voulant les éviter, l'automobiliste de 28 ans fonce en direction d'un trottoir et manque de renverse un agent qui plonge le long d'un muret. Il n'est pas blessé.

Le jeune homme finit sa course à pied et descend un fossé de trois mètres de profondeur et traverse de l'eau stagnante. Il se rebelle mais est finalement interpellé et placé en garde à vue.