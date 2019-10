Un policier de la BAC de Béziers traîné sur plusieurs mètres par le scooter qu'il tentait d'interpeller

Béziers, France

Un agent de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été blessé vendredi à Béziers, lors d'une patrouille dans le quartier. Alors qu'une équipe de la BAC circulait en voiture quartier de La Devèze, les policiers ont aperçus deux jeunes, sans casque, sur un scooter, qui s'est avéré plus tard être volé.

Ils se sont alors positionnés un peu plus loin pour les interpeller et sont sortis de leur véhicule. Mais en les apercevant, le scooter n'a pas ralenti. Un agent a alors tenté de les arrêter en s'accrochant à l'un des deux passagers du scooter, qui n'a pas freiné. Le policier a été traîné sur plusieurs mètres, lui parle d'une dizaine, jusqu'à ce que le scooter ne puisse plus avancer.

Le conducteur a été arrêté et placé en garde-à-vue, le passager est lui toujours recherché. L'agent blessé est lui arrêté durant plusieurs semaines, il souffre d'une grosse entorse à la cheville.