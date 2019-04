Un policier de Metz se suicide avec son arme de service

Moselle, France

Il avait 42 ans et s'appelait Damien. Un policier qui travaille Moselle s'est suicidé dans la nuit de lundi à mardi. Il était affecté au centre de rétention administrative de Metz, en brigade de nuit. Il s'est suicidé en utilisant son arme de service.

Une enquête ouverte par la gendarmerie nationale

Pour déterminer les circonstances exactes de sa mort, et les motifs de son geste, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Ce suicide a été révélé par le syndicat Alternative police CFDT.

Denis Jacob en est son secrétaire général, il ressent un mélange de tristesse et de colère : "Depuis 2014, on nous annonce des mesures pour essayer d'endiguer cette vague de suicides, mais on constate aujourd'hui que malheureusement, entre les effets d'annonces et les actes concrets, peu de choses ont évolué dans la police nationale.", juge-t-il.

D'après le syndicat Alternative police CFDT, 27 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année.