Les images de vidéo protection de Vesoul surveillées H24

La vidéo protection gagne en efficacité à Vesoul. Depuis 2 mois, les 17 caméras de la ville sont reliées directement au commissariat et une patrouille peut être engagée dès qu'un délit est constaté.

Vesoul

Vesoul a désormais son centre de surveillance urbaine. Depuis 2 mois, les 17 caméras de la ville sont reliées directement au commissariat. Un policier surveille les images 24 heures sur 24 en même temps qu'il répond aux appels "police secours". Auparavant les caméras se contentaient d'enregistrer les images qui pouvaient si besoin être utilisées à postériori. Désormais, le service gagne en réactivité et donc en efficacité. Le système a déjà fait ses preuve, explique le directeur de la sécurité publique Jonathan Biwand, "au mois de Juin par exemple, un groupe de jeunes fugueurs a été détecté sur le parking de la bibliothèque autour des véhicules, leur arrestation a permis certainement d'éviter des dégradations".

17 caméras bientôt 19

A ce jour, 17 caméras équipent la ville de Vesoul. Il y en aura 19 d'ici la fin de l'année 2019. Les 2 caméras supplémentaires seront installées au grand Grésil et place Jacques Brel. D'ici 2 ans, la ville se donne comme objectif d'équiper les zones d'activités et commerciales : Technologia, les entrées et sortie de Peugeot, la zone Poincaré, la zone de Noidans les Vesoul ou encore l'espace de la motte.