Le policier sera jugé devant la cour criminelle des Yvelines en mars, sans jury populaire. Il est accusé de viols sur mineurs, enregistrement, détention et diffusion d'images pédopornographiques.

Un policier des Hauts-de-Seine mis en cause dans un réseau pédocriminel

Un policier des Hauts-de-Seine est renvoyé devant la cour criminelle des Yvelines. Il est accusé de viols sur mineurs mais aussi d'avoir enregistré et diffusé des images pédopornographiques dans le cadre d'un réseau pédocriminel à Angers. Les pièces à conviction sont tellement "insoutenables" d'après l'avocate d'une des parties civiles, que le policier ne sera pas jugé par un jury populaire mais par cinq magistrats professionnels, un dispositif issu de la réforme de la justice en 2019. L'avocate a ajouté que la diffusion de ces images dans une cour d'assise classique auraient risqué "de faire perdre 3 ou 4 jurés par jour".

Plus d'une quinzaine de victimes présumées ont été identifiées

Les autorités sont remontées jusqu'au policier après l'analyse de fichiers pédopornographiques détenus par un angevin de 27 ans, dans le cadre d'une autre enquête. L'angevin a été renvoyé devant les assises pour une série de viols et d'agressions sexuelles aggravées, entre 2010 et 2018.

Le fonctionnaire est lui renvoyé pour viols sur mineurs, détention, diffusion et enregistrement d'images pédopornographiques. Plus d'une quinzaine de victimes présumées ont été identifiées. Au moment des faits, les enfants avaient tous moins de 5 ans et faisaient partie de son entourage.

Le procès aura lieu en mars.