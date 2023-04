Un policier en intervention à Béziers mordu au sang, quatre autres blessés

Des policiers de la brigade anticriminalité de Béziers et de service secours ont été blessés ce vendredi 14 avril peu avant minuit par un homme qui était venu en découdre avec son ex-femme. L'un d'entre eux a été mordu au sang au triceps gauche par son agresseur excité, visiblement ivre et en manque de stupéfiants. Trois autres ont été blessés au cuir chevelu, épaules et tibia. Un cinquième aurait pris involontairement une porte dans le visage au commissariat.

L'individu de 35 ans a été interpellé peu avant minuit à la gare de Béziers. Il était recherché par les forces de l'ordre. Il avait prévenu son ex-femme enceinte qu'il allait lui régler son compte. Les policiers avaient eu écho de sa venue dans le Biterrois.

L'homme aurait par ailleurs tenté de s'enfuir du commissariat de Béziers, mais aurait rapidement été interpellé. Il devrait être présenté en comparution immédiate ce lundi au tribunal de Béziers pour répondre de ses actes.