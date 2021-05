Un policier et un automobiliste blessés lors d'un contrôle de police à Alès

Le conducteur d'un véhicule suspect a refusé de s'arrêter et a renversé un policier qui a été blessé à une jambe. Ses collègues ont tiré et atteint le chauffard à la jambe.

Un policier et un automobiliste ont été blessés ce mercredi en fin d'après-midi lors d'un contrôle dans le quartier de Rochebelle à Alès. Le conducteur d'une voiture suspecte a refusé de s'arrêter et a renversé l'un des policiers qui a été blessé à une jambe. Ses collègues ont tiré et ont atteint le chauffard à la jambe. Le conducteur, âgé de 20 ans et très défavorablement connu de la justice, a été évacué vers le CHU Carémeau de Nîmes.