Un policier et un automobiliste condamnés pour une bagarre sur l'autoroute à La Gravelle

Un policier et un automobiliste condamnés mardi 24 janvier par le tribunal correctionnel de Laval. A l'origine de cette affaire, une altercation entre les deux hommes sur l'A81 et ça s'était passé au mois d'août 2022, au niveau du péage de la Gravelle.

Ce jour-là, le conducteur roule en état d'ivresse et perturbe la circulation, il est très énervé et son comportement est particulièrement agaçant envers les forces de l'ordre présentes sur les lieux. Le policier ne travaille pas, mais il décide d'intervenir. Il le frappe et le menace avec une hachette.

Le fonctionnaire écope de 6 mois de prison avec sursis, il a également interdiction de détenir une arme pendant 6 mois. L'automobiliste, lui, est condamné à 7 mois de prison ferme et la suspension de son permis pour une durée de 6 mois.