VIDÉO - Gillets jaunes : un commandant de police filmé en train de frapper à mains nues des manifestants à Toulon

Toulon, France

La vidéo circule sur les réseaux depuis hier soir, samedi 5 janvier. La scène se déroule avenue Vauban à Toulon, en marge de la manifestation des gilets jaunes. Dans la première partie, on y voit un policier en uniforme et à visage découvert, frapper violemment un manifestant à mains nues, avant d'être stoppé par des collègues CRS.

Plus tard dans la même vidéo, on reconnaît le fonctionnaire en train de plaquer un gilet jaune sur le capot d'une voiture avant de le rouer de coups. Il s'agit du commandant divisionnaire par intérim de Toulon, Didier Andrieux, responsable de près de 500 policiers et en service depuis 34 ans. Cette année, il fait partie de la promotion à la légion d'honneur du 1er janvier.

⚡🇫🇷VIDÉO - Un policier a été filmé en train de frapper plusieurs personnes aujourd'hui avenue Vauban à #Toulon lors du mouvement des #Giletsjaunes. Il enchaîne notamment les coups de poings dans la tête d'un homme qui est dos au mur. (📹NC - L.Robion - FB) pic.twitter.com/JP2BvucxnN — Brèves de presse (@Brevesdepresse) January 5, 2019

Des manifestants qui participaient à des dégradations selon le parquet de Toulon

Selon le parquet de Toulon, le premier manifestant frappé par le commandant faisait partie d'un groupe d'une cinquantaine de personnes regroupées après la dispersion de la manifestation. Il ne portait pas de gilet jaune et participait à des dégradations avenue Vauban lorsque les forces de l'ordre ont voulu l'interpeller. Le jeune homme a été placé en garde à vue. La deuxième personne frappée par le commandant et qui porte lui un gilet jaune participait aussi à des dégradations, toujours selon le parquet de Toulon. Il a été lui aussi placé en garde à vue.

Le commandant divisionnaire blessé lors de la manifestation

Selon le syndicat SGP Police, le commandant divisionnaire filmé en train de frapper les manifestants a lui-même été blessé lors du défilé, comme un autre fonctionnaire de la BAC de Toulon.

"Il faut contextualiser, explique Julien Ventre, secrétaire départemental du syndicat majoritaire SGP Police dans le Var, cela fait plus d'un mois que ça dure, ce qui fait que les fonctionnaires de police n'ont quasiment plus de jour de congés, ils sont rappelés dès qu'ils ont fini leur service pour revenir, donc quand vous travaillez 7 jours sur 7, 18 à 20 h par jour, tout le monde est à bout".

De son côté, le procureur de la République de Toulon, Bernard Marchal, ajoute "Il y avait un contexte insurrectionnel avant et après ces vidéos, dans lequel il était impossible d'interpeller quelqu'un sans violence, et il a agi proportionnellement à la menace".