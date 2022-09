Un policier gravement blessé à la main après une arrestation à Alès

Ce dimanche soir vers 21h00, un jeune policier adjoint a été sérieusement blessé à la main gauche, lors d'une intervention à Alès (Gard). Les policiers ont été appelés pour arrêter un voleur dans un hôtel, selon le syndicat Alliance. L'auteur des faits s'est débattu violemment contre les fonctionnaires venus l'interpeller. Alliance Police Nationale "dénonce un manque criant d'effectifs sur l'ensemble du département et plus particulièrement au sein de cette circonscription, qui a eu de graves et peut être irréversibles conséquences sur les policiers intervenants."

Selon France Bleu Gard Lozère, le policier a été opéré ce lundi matin. Il sera arrêté au moins au mois.