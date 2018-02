Le Karnaval était interdit mais les fêtards étaient malgré tout au rendez vous ce mardi soir en centre ville de Montpellier, brûlant des poubelles, cassant des panneaux publicitaires et taguant des murs. Quatre policiers ont été blessés, dont l'un gravement.

Montpellier, France

Le célèbre Karnaval avait pourtant été interdit, suite à des arrêtés municipal et préfectoral. Mais ce mardi soir, 200 personnes se sont retrouvées dans les rues de Montpellier pour braver l'interdit et célébrer le "jour des fous".

Tout avait pourtant bien commencé, les fêtards défilant tranquillement au son des pipeaux et des tambours. Mais en deux heures à peine, l'ambiance s'est transformée entre les places Salengro et Rondelet.

Des panneaux publicitaires détruits, des poubelles en feu, des tags sur les murs et quelques vitres brisées... Ce mercredi matin dans un communiqué, le préfet de l'Hérault Pierre Pouessel "condamne les violences", et "salue le professionnalisme et le sang-froid des agents de la force publique".

Le préfet dénonce également la violente agression d'un policier en civil. Malgré son casque, l'homme de 53 ans a été frappé au visage à l'aide d'une bouteille d'eau glacée. Il doit être opéré en urgence ce mercredi. Avec lui, trois autres policiers ont été blessés.

4 policiers blessés, 5 interpellations

Au total, 5 personnes ont été interpellées.

Le bilan reste toutefois moins important que lors du dernier Karnaval, en 2017. De nombreux commerces avaient notamment été dégradés.

Pour déambuler tranquillement et barrer les rues, certains fêtards ont renversé des poubelles et y ont mis le feu. © Radio France - Suzanne Shojaei