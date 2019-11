Un policier gravement blessé dans un accident de la circulation à Grenoble

Grenoble, France

Les gens du Village Olympique, à Grenoble, où s'est déroulé l'accident ont d'abord cru à une course poursuite. Il faut dire que la quartier est sensible et que ce genre de scènes n'est pas rare.

Refus de priorité

En fait, il s'agissait d'un accident de la circulation, mettant en cause un conducteur et une voiture de police. Le conducteur a, semble-t-il, refusé une priorité à la voiture de police. Le bilan fait état d'un policier gravement blessé et de deux autres plus légèrement touchés.

L'homme à l'origine de l'accident est resté sur place, il a attendu l'arrivée des secours. Il est actuellement entendu par la police.