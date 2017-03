Un policier grièvement blessé, écrasé volontairement par un chauffard

Un policier de la BAC de Béziers qui procédait à un contrôle mercredi soir a été sérieusement blessé, écrasé par une voiture qui tentait de prendre la fuite.

Ce mercredi soir les policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) de Béziers repèrent une voiture suspecte sur un parking de la Devèze, des hommes qui procèdent manifestement à une transaction de drogue. Les policiers s'approchent en voiture, l'un d'eux descend pour procéder au contrôle.

Plusieurs personnes prennent alors la fuite à pied, le conducteur de la voiture tente de démarrer, et pour sortir de ce mauvais pas, il fonce sur le policier qui se retrouve coincé entre la voiture du malfaiteur et celle de la police. Le chauffard n'hésite pas à reculer et avancer à plusieurs reprises, écrasant volontairement le policier.

Le policier fait usage de son arme

Le fonctionnaire tire à plusieurs reprises sur les pneus de la voiture du malfaiteur pour l'impressionner. C'est finalement son collègue qui dégage la voiture de la BAC pour permettre au policier blessé de se dégager. Le chauffard réussit à prendre la fuite, la voiture sera retrouvée abandonnée un peu plus loin, vide.

Le policier est sérieusement blessé aux jambes, 3 jours d'ITT, et 15 jours d'arrêt de travail, mais aussi un choc psychologique important. Le syndicat Alliance Police Nationale dénonce cette nouvelle agression contre la police et demande une réponse ferme de la justice.