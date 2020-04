Un policier hors service tire sur son voisin à Noisy-le-Grand

Un policier a été interpellé et placé en garde à vue, mardi 14 avril à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), après avoir tiré sur son voisin avec son arme alors qu'il était hors service.

L'agent de police n'aurait pas supporté le bruit que faisait son voisin en pleine soirée. Il va sonner chez lui à plusieurs reprises et une dispute éclate entre les deux hommes. Le fonctionnaire revient vers 20h30 mais cette fois-ci, il fait usage de son arme de service et tire sur son voisin au niveau de l'abdomen. La victime blessée gravement a été hospitalisée. Son pronostic vital n'était plus engagé ce mercredi matin.

Le policier a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département.