Un policier condamné à Toulouse pour avoir blessé un journaliste lors d'une manifestation des gilets jaunes

C'est "le premier procès d'un policier poursuivi pour violences envers un journaliste" selon l'ONG Reporters sans frontières qui s'est portée partie civile au côté du journaliste toulousain Kevin Figuier et a déposé 21 plaintes pour des violences policières envers des journalistes ces trois dernières années. Le 20 avril 2019, lors de l'acte 23 des manifestations de gilets jaunes à Toulouse, ce reporter-photographe est touché par une grenade à main de désencerclement. Il souffre de dermabrasion au mollet et au bas du dos qui se transformeront en ecchymoses.

Un policier expérimenté (18 ans de carrière) a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse ce mardi 21 février pour violence par dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions. Le prévenu a été condamné à une amende de 2.000 euros avec sursis, à un euro symbolique pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession de journaliste, et à 800 euros au titre du préjudice moral.

Une grenade tirée dans des conditions non conformes

Le 20 avril 2019, environ 3.000 manifestants sont présents, agglutinés sur le pont Guilheméry et sa descente, le policier décrit à la barre "des jets de projectiles, gravats, cailloux et bouteilles" dans sa direction et celle de sa colonne de policiers. Des sommations de dispersion ont été proférées près du Monument aux morts, les policiers ont pour ordre de tenir le pont face à des manifestants hostiles. "On a demandé des renforts. Le terrain est en pente. Mon objectif est de protéger ma colonne et d'autres journalistes près de nous. J'ai lancé une grenade à main de désencerclement, en cloche. Je ne pouvais pas faire autrement pour atteindre ceux qui nous visaient. Si c'était à refaire, je le referais."

La présidente du tribunal s'interroge sur la nécessité de ce geste, au vu de la dangerosité. Elle souligne, comme le procureur de la République, que le tir de grenade en cloche n'est pas légal. La grenade doit être roulée au sol.

Vers 17h20, les policiers procèdent à une charge et le journaliste Kevin Figuier raconte à la barre : "je vois dans le ciel une grenade noire, j’ai à peine le temps de me protéger que la grenade arrive à mes pieds. J’entends une forte détonation, je sens une douleur, un effet de souffle. Je suis tombé au sol, je me relève et m’éloigne du pont. On est venu soigner mes plaies. C’est une épreuve qui reste marquante." Kevin Figuier était muni ce jour-là d'un casque siglé "presse" et de deux gros appareils photos.

Un policier mobilisé pendant 40 week-ends de manifestations

Dans son réquisitoire, le procureur de la République s'étonne que le policier n’ait pas recherché une autorisation de lancer cette grenade de la part de sa hiérarchie : "Vous avez dévoyé de façon consciente l’utilisation de cette arme. Votre geste volontaire est constitutif d’une violence." Le policier répond : "on communique avec 400 policiers sur la même fréquence radio, dans le feu de l'action, c'est impossible de demander une autorisation. Je n'ai pas visé ce journaliste."

Le policier a été mobilisé pendant 40 week-ends durant les manifestations de gilets jaunes. "Ces manifestations m'ont coûté une épaule, l'enquête m'a coûté un poste que je convoitais dans la police nationale, j'ai quitté la voie publique, je ne suis plus sur les manifestations." L'avocate de la défense a plaidé le doute, l'absence d'élément matériel prouvant que la grenade tirée par ce policier soit celle qui ait touché le journaliste. Elle a rappelé que le policier n'avait pas été suspendu ou sanctionné pour avoir lancé cette grenade et a demandé la relaxe de son client.

Pour Reporters sans frontières, les policiers doivent protéger les journalistes

L'avocat de RSF, maître Léo Coudon Morini, partie civile aux côtés du journaliste, assure que l'enquête administrative de la police des polices a été bâclée et sous-entendait des mensonges de la part du journaliste victime. RSF a porté plainte aux côtés de Kevin Figuier afin de le soutenir, et une enquête judiciaire a été ouverte. L'avocat s'étonne de l'attitude du policier durant la manifestation qui fait usage de son lanceur de balles de défense à multiples reprises, qui lance cette grenade de désencerclement en cloche. "Est-il réellement dangereux ou dépasser par les événements ? " s'interroge l'avocat. Les manifestations de gilets jaunes en 2018 et 2019 marquent une période de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre, "les représentants de l'État avaient pourtant le devoir d'être exemplaires dans ces moments où la République vacille, et ce policier ne l'a pas été" plaide l'avocat.

loading

Kevin Figuier raconte qu'après ces événements, il a mis plus de huit mois à couvrir à nouveau une manifestation syndicale sans stress, il était dans un état d'hypervigilance. Il a aujourd'hui arrêté son métier de journaliste.