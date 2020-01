Un policier mis en examen dans l'affaire du gilet jaune blessé par un tir de LBD à Bordeaux

Un policier a été mis en examen ce lundi près d' 1 an après la grave blessure à la tête d'Olivier Béziade, un gilet jaune originaire de Bazas. Selon le journal Sud Ouest, le policier n'a pas été placé sous contrôle judiciaire ni suspendu de ses fonctions

Bordeaux

Près d' 1 an après un tir de LBD qui a gravement blessé Olivier Béziade, un gilet jaune originaire de Bazas, un policier soupçonné d'être à l'origine du tir, a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois. Selon le journal Sud Ouest, c'est ce lundi qu'il a été convoqué par la juge d'instruction en charge du dossier. Le quotidien précise que le policier n'a pas été suspendu de ses fonctions ni placé sous contrôle judiciaire. Le 12 janvier 2019, Olivier Béziade participait à la manifestation des gilets jaunes à Bordeaux. Il a été ciblé par les policiers alors qu'il n'était pas menaçant, c'est ce qu' a prouvé une reconstitution publiée par le journal le Monde. L'homme de 47 ans a été gravement blessé à la tête et placé pendant 4 jours en coma artificiel. Il a été entendu dans le cadre de l'enquête ouverte par l'IGPN.