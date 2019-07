Un policier mordu jusqu'au sang lors d'une interpellation à Dinard

Un policier malouin a été mordu deux fois à l'oreille lors d'une interpellation à Dinard dans la nuit de mercredi à jeudi. Transporté à l'hôpital, il a eu 11 points de suture et au moins 10 jours d'ITT. Son agresseur avait grillé un stop et pris la fuite. Il roulait sans permis.

Dinard, France

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un policer de Saint-Malo a été violemment agressé au cours d'une interpellation à Dinard. Alors qu'il voulait arrêter un conducteur qui avait grillé un stop, ce dernier l'a mordu et blessé grièvement à l'oreille.

Il est 00h30 quand les policiers malouins aperçoivent une voiture qui vient de griller un stop dans le centre de Dinard. Alors qu'ils veulent contrôler le conducteur et son passager, ces derniers refusent de s'arrêter et prennent la fuite. Ils finissent par abandonner leur véhicule et continuent à pied. Les policiers rattrapent finalement le conducteur.

Le policier a été mordu à deux reprises jusqu'au sang

Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans qui devient très violent, verbalement mais aussi physiquement. Alors qu'un policier l'empoigne pour l'arrêter, il lui mord l'oreille à deux reprises jusqu'au sang. Placé en garde à vue, le conducteur sera poursuivi pour violences aggravées, refus d'obtempérer et conduite sans permis.

Le policer est emmené à l'hôpital et s'en sort avec 11 points de suture et au moins 10 jours d'ITT. "Il est surtout très marqué par cette agression" selon le commissaire de Saint-Malo Guillaume Catherine qui ne cache pas sa colère. "Cela fait deux fois en moins d'un mois que mes hommes sont victimes de violences gratuites".

Mi-juin en effet alors qu'ils intervenaient devant une boîte de nuit de Saint-Malo, deux policiers avaient été frappés. L'un d'eux avait perdu connaissance et eu une dent cassée.

Le conducteur arrêté à Dinard pourrait être jugé en comparution immédiate ce vendredi. Le passager a été identifié, il est activement recherché.