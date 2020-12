Un policier municipal à Marseille violemment percuté par un automobiliste lors d'un contrôle

Un policier municipal de Marseille à VTT a été blessé à la jambe et au dos par un automobiliste qui lui a foncé dessus pour échapper à un contrôle routier boulevard de la Libération dans le 4ème arrondissement. D'après le journal France Soir, l'agent a été traîné sur plusieurs mètres.

Le drame évité de peu en fin de journée ce lundi à Marseille, boulevard de la Libération dans le 4ème arrondissement. Un policier municipal à VTT a été violemment percuté par un automobiliste lors d'un contrôle routier d'après le journal France Soir.

L'agent a d'abord été intrigué par le pare choc de la voiture qui traînait par terre, avec ses collègues il demande au conducteur de se garer et lorsqu'ils s'approchent, d'un coup l’automobiliste fait une marche arrière, puis il fonce sur les policiers. L'un d'eux n'échappe pas au coup de folie, l est traîné sur plusieurs mètres, puis se retrouve coincé quand une voiture qui arrive en face et le percute. L'agent souffre de lourdes blessures à la jambe et au dos il a été hospitalisé son pronostic vital n'est pas engagé. L’automobiliste qui a accéléré lui a bien tenté de s'enfuir mais il a pu être interpellé.

Il est en garde à vue. Âge de 30 ans il n'aurait pas son permis de conduire.