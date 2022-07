Un policier municipal de La Grande-Motte frappé par le rappeur PLK sur le parking d'une discothèque

Un policier municipal de La Grande-Motte a reçu un violent coup de poing au visage de la part d'un individu lors d'une grosse bagarre sur le parking de la discothèque "La Dune" à La Grande-Motte lundi juste avant 6 heures du matin.

Les policiers municipaux de la station balnéaire et des gendarmes se sont rendus sur place pour mettre fin à cette rixe impliquant au moins une trentaine de personnes "échauffées et alcoolisées". Alors qu'ils tentaient de séparer les protagonistes, un individu a littéralement foncé sur un des policiers municipaux et lui a mis un uppercut.

Le policier municipal âgé de 40 ans, "pourtant d'un gabarit imposant" a été littéralement sonné, il est tombé à la renverse. L'auteur du coup de poing a été maitrisé par ses collègues . Il s'avère que c'est le rappeur PLK, qui se produisait dans la boite de nuit.

"Les images des cameras de vidéosurveillance sont très claires, cet individu a volontairement frappé notre collègue." Jean-Michel Weiss, chef de la police municipale de La Grande-Motte

Le policier municipal a deux jours d'arrêt de travail, il souffre de douleurs à la mâchoire et de bourdonnements aux oreilles.

PLK, de son vrai nom Mathieu Pruski, âgé de 25 ans, est poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours sur dépositaire de l'autorité publique en récidive légale. Il était aussi en état d'ivresse lors de son interpellation. Il a interdiction de séjourner à La Grande-Motte et est placé sous contrôle judicaire jusqu'à à la date de son procès, fixé au 27 octobre 2022.

Jean-Michel Weiss qui est aussi le président de la Fédération autonome de la police municipale, dénonce "une recrudescence des violences dont les policiers municipaux sont trop souvent victimes (outrages, menaces, coups et blessures …) lors des missions quotidiennes. Il attend maintenant une réponse ferme de la justice afin de sanctionner cet individu à la hauteur de son acte".

La semaine précédente, c'est un gendarme qui a eu la mâchoire fracturée par un des participants à une bagarre du même genre sur ce même parking de la discothèque "La Dune."